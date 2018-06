Biografie

Ulrike Lorenz leitet die Kunsthalle Mannheim seit 2009. Der Vertrag der promovierten Kunsthistorikerin wurde gerade bis zum Jahr 2023 verlängert. Unter ihrer Leitung wurden von 2010 bis 2013 der über 100 Jahre alte Jugendstilbau von Hermann Billing generalsaniert sowie seit 2012 der zukunftsweisende Erweiterungsbau geplant und fertiggestellt. Insgesamt stehen nun 5000 Quadratmeter Ausstellungsfläche zur Verfügung. Großen Erfolg hatte die Dix-Expertin mit der Dix/Beckmann-Ausstellung, 80.000 Besucher wurden darin gezählt.

Geboren wurde Ulrike Lorenz 1963 in Gera, dort leitete sie das Dix-Haus und das Stadtmuseum, von 2004 bis 2008 war sie Direktorin des Kunstforums Ostdeutsche Galerie in Regensburg, das mit Museen in Budapest und Breslau, Madrid und Paris kooperierte. Zahlreiche Publikationen.