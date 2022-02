> Allgemeines: Die Rainfarn-Maskenbiene wurde dieses Jahr zum zehnten Mal als Wildbiene des Jahres gewählt. Sie ist eine von 39 Maskenbienenarten. Ein Merkmal von Maskenbienen ist, dass sie nicht größer als neun Millimeter werden und sie sich einander sehr ähneln. Die Wildbiene des Jahres ist überwiegend schwarz, hat aber auch weiß gefärbte Körperpartien.

> Vorkommen: Sie ist in Teilen Nordafrikas und in den meisten europäischen Ländern beheimatet. Sie lebt auf Trockenstandorten wie Magerrasen, Steinbrüchen, Sand-, Kies- und Lehmgruben. Die Rainfarn-Maskenbiene kann man etwa in Gärten finden, wenn es dort bestimmte Blumen gibt.

> Besonderheiten: Die Rainfarn-Maskenbiene sammelt Pollen mit den Mundwerkzeugen und transportiert diese im Kropf zum Nest. Sie bevorzugt beispielsweise – ihrem Namen entsprechend – den Rainfarn oder Margeriten.