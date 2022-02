Ein betrunkener Mann hat in Waiblingen im Rems-Murr-Kreis mehrere Polizisten angegriffen. Ein Zeuge habe am Samstagabend zunächst die Beamten informiert, dass ein Mann mit schwarzem Hut in der Stadtbahn Richtung Backnang Frauen anpöble, teilte die Polizei am Montag mit. Er habe die Bahn in Waiblingen-Neustadt verlassen, die Polizei traf ihn am Bahnhof an. Bei der Kontrolle wurde der 48-Jährige aggressiv, beleidigte die Polizisten und drohte ihnen. Er spuckte einer Beamtin ins Gesicht und trat einem Beamten gegen das Schienbein. Auf dem Polizeirevier habe er zudem versucht, eine Polizistin zu begrapschen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.