Ausgetrocknetes Flussbett am Ufer der Elbe vor der Dresdener Altstadt. Zuviel Sonne und zuwenig Regen haben die Pegel in vielen Flüssen erheblich sinken lassen. Foto: Sebastian Kahnert

So kann sie kommen, die Rekordtemperatur: Ein Ausflug in den See, statt an den See. Foto: Monika Skolimowska

Die dunkle Seite der Hitzewelle zeigt sich unter anderem hier in einem Waldstück in der Lieberoser Heide. Hier brennt inzwischen ein Wald auf rund 100 Hektar Fläche. Foto: Bundespolizei/dpa

Kinder stehen in einer Schlange vor einem Kiosk an, der Speiseeis anbietet. Foto: Friso Gentsch

Klimaanlagen-Störung in zwei Regionalzügen: Rettungsfahrzeuge der Feuerwehr stehen mit Blaulicht vor dem Bahnhof am Düsseldorfer Flughafen. Foto: David Young

Eine Passantin erfrischt sich in einer Wasserfontäne vor dem Reichstag in Berlin. Nicht nur die Hauptstadt schwitzt. Foto: Kay Nietfeld

Offenbach (dpa) - Deutschland könnte an diesem Mittwoch tropische Hitze um die 40 Grad erleben. Hoch «Ulla» dürfte besonders im Südwesten die Temperaturen hochtreiben, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.

«Im Saarland und im Rheintal kratzen wir an der 40 Grad-Marke», sagte der DWD-Meteorologe Andreas Friedrich. In Nordrhein-Westfalen und im Norden sollen die Temperaturen dagegen etwas zurückgehen. Dort waren in Düsseldorf am Dienstag 36,8 Grad gemessen worden - bisher Höchsttemperatur 2019. In Düsseldorf mussten dann auch Rettungskräfte zum Flughafen-Bahnhof ausrücken, weil mitten in der größten Hitze die Klimaanlagen in zwei Regionalzügen gestört waren. Die Bahn hatte selbst die Einsatzkräfte informiert. «Wir machen das vorsorglich», sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Berlin. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen aber nicht.

Wird nun ein historischer Hitze-Rekord aufgestellt? «Ausschließen kann man es nicht. Aber es ist nicht das wahrscheinlichste Szenario», meinte Friedrich. Den Rekord in Deutschland hält das bayerische Kitzingen: Sowohl am 5. Juli 2015 als auch am 7. August 2015 registrierte der DWD an der dortigen Messstation 40,3 Grad Celsius.

Allerdings sind die Werte für den Frühsommer sehr hoch. Deshalb ist wahrscheinlicher, dass ein Allzeit-Juni-Rekord aufgestellt wird. Für den Monat wurde der höchste Wert am 27. und 28. Juni 1947 mit 38,5 Grad im baden-württembergischen Bühlertal gemessen.

Am Donnerstag wird es dem DWD zufolge ein starkes Temperaturgefälle zwischen Nord und Süd geben. Während in Hamburg nur noch Werte um die 20 Grad erwartet werden, ist es etwa am Oberrhein weiterhin brütend heiß mit Temperaturen von 37 bis 38 Grad. Und im Südwesten ist auch kaum Änderung in Sicht. Laut der aktuellen Prognosen des DWD bleiben die Temperaturen bis zum 4. Juli tagsüber oberhalb der 30-Grad-Marke.