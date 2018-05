Besonders heftiger Pollenflug

Zunächst war das Frühjahr eher kühl. Das bremste die Pollen zunächst aus. Doch durch die jüngsten, überdurchschnittlich warmen Frühlingstemperaturen seien sie alle auf einmal regelrecht "explodiert", wie Christina Endler vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erläutert.

Ganz besonders die Pollen der Fichte sind verstärkt unterwegs. "Die Fichte befindet sich derzeit in einem sogenannten Mastjahr. Dabei blühen die Bäume besonders stark", erklärt Mattias Habel, Metereologe bei Wetteronline. "Ausbleibende Regenfälle und teils starke Winde verbreiten die Pollen leicht und über viele Kilometer." So ein Mastjahr käme etwa alle fünf Jahre vor. Wann die Pollenbelastung durch die Fichte vorbei sei, hänge vom Wetter ab, so Endler. Die Niederschlagswerte würden dabei eine besonders wichtige Rolle spielen. "Regen wäscht die Luft wieder rein", so die Expertin. Allerdings muss dieser ausreichend lange anhalten (s. Beitrag Mitte). Apps helfen Allergikern, den aktuellen Pollenflug einzuschätzen. Unter anderem bietet der DWD eine kostenlose Pollenflug-App für iOS und Android an. (dpa/RNZ)