Ein Fußgänger ist an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann starb am Sonntag noch an der Unfallstelle im südhessischen Bürstadt (Kreis Bergstraße), wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde der 70-Jährige auf einem unbeschrankten Fußgängerüberweg von der herannahenden Bahn erfasst. In dem Regionalzug saßen fünf Fahrgäste. Sie seien unverletzt geblieben.