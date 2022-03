Die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) hat eine kartellrechtliche Prüfung der hohen Spritpreise ins Gespräch gebracht. "Der Ölpreis ist in den letzten Tagen schon wieder massiv gesunken", sagte sie am Mittwoch in einer Debatte im saarländischen Landtag über die Folgen des Kriegs in der Ukraine. "Ich frage mich, warum sich das nicht an den Tankstellen auswirkt. Warum drückt sich das nicht aus?" sagte sie.