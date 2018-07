Baden-Baden (dpa) - «Bella Ciao» von El Profesor im Remix des französischen DJs Hugel ist der «offizielle Sommerhit des Jahres 2018». Diese Version des italienischen Partisanenliedes überzeuge die Musikfans landauf, landab, teilte GfK Entertainment mit. Der Song bringe alles mit, was einen waschechten Sommerhit auszeichnet. Der Ohrwurm entstand vor über 100 Jahren und entwickelte sich im Zweiten Weltkrieg zur Hymne der italienischen Partisanen. In jüngerer Zeit wurde der Song wieder bekannter, weil er in der Netflix-Serie «Haus des Geldes» vom Charakter El Profesor gesungen wird.