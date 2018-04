So gelingt der Spargel

(dpa). Spargel schmeckt in vielen Varianten und zu vielen Beilagen. Nur matschig darf er nicht sein. Ins Wasser kommt er deshalb erst, wenn dieses schon kocht - und dann auch unbedingt rechtzeitig wieder raus. "Spargel sollte nicht länger als 20 Minuten kochen", warnt Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Beelitzer Spargelvereins. Ins Kochwasser gehören Salz und Zucker, auch ein Schuss Zitrone macht sich gut. Geschält werden muss weißer Spargel sehr gründlich. Bei grünem reicht es, die Enden abzuschneiden. Wird Spargel nach dem Kauf nicht gleich gegessen, sollte man ihn in feuchte Tücher schlagen und in den Kühlschrank legen.