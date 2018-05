Die Münchner setzten sich im ersten Match der Best-of-five-Serie mit 85:72 gegen die Frankfurt Skyliners durch. ALBA fertigte zuvor die EWE Baskets Oldenburg mit 114:88 ab.

München hatte vor allem im ersten Viertel große Probleme mit den Hessen. Zur Pause führten die Skyliners dank des starken Neuseeländers Tai Webster 44:43. Erst nach der Pause kam der Hauptrunden-Erste richtig in Tritt und gewann am Ende mit 13 Zählern Vorsprung. Bester Werfer bei den Münchnern war Vladimir Lucic mit 21 Punkten. Am Mittwoch (18.15 Uhr) findet Spiel zwei in Frankfurt statt.

Überraschend wenig Probleme hatte ALBA mit Vizemeister Oldenburg. Die Berliner siegten dank einer starken ersten Hälfte gegen die Niedersachsen klar mit 114:88 und können mit einem weiteren Erfolg im zweiten Spiel am Dienstag (18.15 Uhr) in Oldenburg bereits die Weichen für den Halbfinal-Einzug stellen. Die ALBA-Profis Peyton Siva, Niels Giffey und Luke Sikma waren mit je 14 Punkten die treffsichersten Berliner. Bei den Gästen war Frantz Massenat mit 20 Zählern bester Schütze.

«Mein Team hat sehr gut angefangen, war sehr konzentriert und hatte eine gute Energie», lobte ALBA-Trainer Aito Garcia Reneses seine Mannschaft. Dagegen haderte Oldenburgs Trainer Mladen Drijencic mit dem Auftreten in den ersten 20 Minuten. «Wir waren nicht in der Lage, richtig dagegen zu halten. In der ersten Halbzeit wurden wir auf dem Feld überrannt», schimpfte der Coach.