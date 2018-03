Freiburg im Breisgau (dpa) - Der FC Bayern München bleibt weiter mit 20 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Der deutsche Fußball-Rekordmeister setzte sich auch beim SC Freiburg mit 4:0 problemlos durch. Das Team von Trainer Jupp Heynckes kann damit schon am übernächsten Spieltag beim Auswärtsspiel in Leipzig seinen 28. Titelgewinn unter Dach und Fach bringen.