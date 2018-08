München (dpa) - Bayern-Trainer Niko Kovac hat die Spekulationen um Stürmer Robert Lewandowski beendet. In einem Gespräch mit dem Polen machte Kovac dem Stürmer klar, dass ein Wechsel nicht in Frage komme. «Robert weiß, wie ich über ihn denke und was ich von ihm halte». sagte Kovac der «Sport Bild».