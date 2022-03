Ein Baukran ist beim Abbau am Freitag in Neustadt an der Weinstraße umgestürzt. Dabei streifte er ein dort geparktes Auto, wie die Polizei mitteilte. Es habe keine Verletzten gegeben. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist demnach noch unklar. Am Auto entstand ein Schaden von rund 2500 Euro. Wie hoch der Schaden am Baukran sei, könne man noch nicht sagen, hieß es. Noch seien die Aufräumarbeiten im Gange. Ein Spezialkran wurde angefordert, der den Baukran wieder aufstellen soll. Es kam vorübergehend zu Verkehrsbeeinträchtigungen rund um den Unfallort.