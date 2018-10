Es war der zweite Sieg in der offiziellen Testphase für Oklahoma City. Bester Werfer für das Team war Allstar Paul George mit 22 Zählern. Aber auch Aufbauspieler Schröder konnte sich mit starker Trefferquote für einen Platz in der Startformation beim Saisonauftakt am 16. Oktober empfehlen.

Der 25-Jährige war im Sommer nach fünf Jahren bei den Hawks nach Oklahoma City gewechselt. Mit den Thunder hofft er auf größere Titelchancen. Derzeit aber plagen die Mannschaft noch personelle Probleme. Topstar Russell Westbrook fehlt wegen der Folgen einer Knie-Operation weiter.