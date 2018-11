Dallas (dpa) - Der Siegeszug von Dennis Schröder und die Oklahoma City Thunder ist gestoppt. Die Dallas Mavericks sorgten durch ein überraschendes 111:96 für die erste Thunder-Niederlage nach zuvor sieben erfolgreichen Matches in Serie und zeigten sich deutlich formverbessert.

Insbesondere ein überragender NBA-Rookie Luka Doncic, aber auch ein guter Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber machten den Unterschied. Dazu rückt auch das Comeback von Superstar Dirk Nowitzki näher. «Die letzten zehn Tage waren sehr ermutigend», erklärte der Würzburger am Rande des Spiels und hofft womöglich auf den ersten Saison-Einsatz noch im November. «Es dauert leider viel zu lange. Immer, wenn ich die Belastung erhöht hatte, gab es einen Rückschlag. Die letzten zehn Tage machen mich aber hoffnungsvoll.»

Nowitzki wurde im April am Knöchel operiert und arbeitet seitdem an einer Rückkehr und seinem Premieren-Auftritt in seiner 21. NBA-Saison.

Nowitzki schwärmte während der Partie gegen die Thunder als Co-Kommentator im US-Fernsehen über die Leistung seiner Mavs. Angeführt vom 19 Jahre alten Slowenen Doncic, der 22 Punkte erzielte, zeigten die Mavs die beste Saison-Leistung. «Das war stark», sagte der 40-Jährige. Auch der frühere Münchner Kleber trug seinen Teil dazu bei. Mit drei Blocks entnervte er die Thunder-Offensive und erzielte dazu acht Punkte.

Spielmacher Schröder kam für Oklahoma auf 19 Zähler. Das Fehlen von Top-Star Russell Westbrook machte sich bei den Thunder deutlich bemerkbar. «Wir kamen im zweiten Viertel mit ihrem körperlichen Einsatz nicht zurecht», erklärte Trainer Billy Donavan. Das Schröder-Team hat eine Bilanz von 7:5-Siegen, Dallas steht bei 4:8.

Isaiah Hartenstein verlor mit den Houston Rockets bei den San Antonio Spurs 89:96 und ist nach dem kleinen Zwischenhoch durch zwei Niederlagen in Serie wieder unter Druck. Der Titelanwärter wurde im elften Saisonspiel bereits zum siebten Mal bezwungen. Rookie Hartenstein überzeugte während seines neunminütigen Auftritts mit drei Punkten und sieben Rebounds.

Moritz Wagner muss bei den Los Angeles Lakers weiter auf sein NBA-Debüt warten. Ohne den Berliner gewann die Mannschaft von Superstar LeBron James bei den Sacramento Kings 101:86.