Die Mike Townley Basketball Akademie wurde am 12. April gegründet. Ziel ist, am Basketball begeisterte Kinder an den Sport heranzuführen und als Athleten über den Basketball hinaus zu stärken.

Im April soll bei den zweiwöchigen "Tryouts" jedes Talent in der Halle spielen und trainieren dürfen. Nachdem die Teams festgelegt wurden, beginnt im Mai die Vorbereitungszeit. Im Juni und Juli folgt die Qualifikationsphase der neuen U14 und U16 für die Jugend-Oberliga. Auch während der Sommerferien sollen trotz Hallensperrung Trainings angeboten werden, bevor die neue Saison im September beginnt. Im Oktober ist ein Basketball-Camp geplant.

Markus Mosig, der Co-Trainer der ersten Mannschaft ist, wird Koordinator der U16 und U18. Jan Heitmann wird die U16 und U14 trainieren. Die drei Trainingseinheiten sollen jeweils zwei Stunden dauern und pro Monat 30 Euro kosten. czi