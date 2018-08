Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr ihre Ticketpreise wieder erhöhen. «Im Durchschnitt werden die Preise des Fernverkehrs deutlich unterhalb der Inflationsrate steigen, die derzeit bei rund zwei Prozent liegt», sagte Bahn-Chef Richard Lutz den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Den Anstieg bezeichnete der Bahnchef als moderat. Die Pünktlichkeit der Bahn will Lutz vor allem durch die Digitalisierung der Strecken verbessern: Der Schlüssel für eine gute Betriebsqualität und Pünktlichkeit sei die Kapazität.