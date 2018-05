Aichach (dpa) - Nach dem Bahnunfall mit zwei Toten in Aichach bei Augsburg setzen Bahnmitarbeiter die Aufräumarbeiten an der Strecke fort. Gestern war ein Bergungszug an der Unglücksstelle eingetroffen. Mit einer Freigabe der gesperrten Bahnstrecke Augsburg-Ingolstadt sei frühestens im Laufe des Tages zu rechnen, teilte die Deutsche Bahn mit. Am Montag war eine Regionalbahn auf einen stehenden Güterzug geprallt. Der Zugführer des Personenzuges und eine Passagierin starben, 14 Fahrgäste wurden verletzt. Die Kripo geht von menschlichem Versagen des DB-Fahrdienstleiters aus.