Wiesbaden (dpa/lhe) - Knapp die Hälfte der Bahnhöfe in Hessen ist noch nicht komplett barrierefrei erreichbar. Das geht aus der Antwort des Verkehrsministeriums in Wiesbaden auf eine Kleine Anfrage der FDP-Landtagsfraktion hervor. Derzeit gelten demnach 256 der 499 Bahnhöfe (rund 51 Prozent) im Land als barrierefrei. Stufenfrei sind demnach etwa 90 Prozent oder 450 Bahnhöfe. Dazu zählen etwa Stationen, deren Bahnsteige über Rampen oder Aufzüge erreichbar sind, das Einsteigen in den Zug aber nicht barrierefrei möglich ist. In den kommenden Jahren soll sich der Anteil der Bahnhöfe erhöhen, die Menschen mit Beeinträchtigungen ungehindert nutzen können.

"Barrierefreies Reisen ist insbesondere dann möglich, wenn zum einen der Zugang zum Bahnsteig über Rampen, Aufzüge oder niveaugleiche Bahnsteigzugänge ohne Hindernisse stufenfrei möglich ist und zum anderen die Bahnsteighöhe der Einstiegshöhe der dort haltenden Fahrzeuge entspricht", erläuterte das Ministerium.

Das Ministerium verwies darauf, dass die meisten Bahnhöfe in Hessen dem Bund beziehungsweise der Deutschen Bahn gehören. Neben Bundesmitteln gibt es aber auch Landesgelder für diese: Eine bis 2030 laufende Rahmenvereinbarung umfasst demnach die Modernisierung und den barrierefreien Ausbau von 119 weiteren Stationen mit einem Investitionsvolumen von 584 Millionen Euro. An diesen beteilige sich Hessen mit mindestens 183 Millionen Euro "für Maßnahmen, die der Herstellung der Barrierefreiheit dienen". Bis 2030 soll der Anteil der barrierefreien Bahnhöfe in Hessen auf rund 80 steigen, stufenfrei sollen dann mehr als 95 Prozent sein.

Kleine Anfrage