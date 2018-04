Viernheim. (pol/van) Die Suche hat ein Ende. Wie die Polizei Südhessen und die Staatsanwaltschaft Darmstadt in einer gemeinsamen Pressemitteilung berichten, wurde die Mutter des verstorbenen "Michael" gefunden. Die sterblichen Überreste des Säuglings waren am 9. September vergangenen Jahres im Viernheimer Wald entdeckt worden.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat seit dem Fund intensiv nach der Herkunft, vor allem nach der Kindsmutter des kleinen Jungen gesucht. Nach Fahndungsaufrufen, zuletzt in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" am 31. Januar, seien rund 40 Hinweise eingegangen.

Vier Hinweise haben sich konkret auf Frauen bezogen, die als mögliche Mütter in Betracht kommen konnten. Die entscheidende Spur auf die Mutter des aufgefundenen Säuglings wurde von der Sonderkommission "Renatus" aus dem benachbarten Mannheim, Baden-Württemberg, gegeben.

Eine 31-jährige Frau aus Mannheim soll wegen verschiedenen kleineren Delikten seit Juni 2017 eine Freiheitsstrafe in einem Gefängnis in Baden-Württemberg absitzen. Die Frau soll vor der Inhaftierung einen Sohn auf die Welt gebracht haben, von dem nun jede Spur fehlen würde, so Polizei und Staatsanwaltschaft.

Die Überprüfungen der fallzuständigen AG "Kitz" zeigten, dass die inhaftierte Frau zuvor, im März 2017, einen Jungen mit dem Namen "Michael" zur Welt gebracht hatte. Die DNA des toten Jungen wurde mit der DNA der 31-Jährigen verglichen und brachte den Durchbruch. Die Frau, die zuletzt in Mannheim wohnhaft war, ist die Mutter des kleinen "Michael". Der Junge ist am 22. März 2017 zur Welt gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen und Ergebnissen der rechtsmedizinischen Untersuchungen dürfte der Junge etwa drei Wochen gelebt haben, bevor er starb.

Das Amtsgericht Darmstadt hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl gegen die 31 Jahre alte Kindsmutter wegen des Vorwurfs des Totschlags erlassen. Der Haftbefehl wurde am gestrigen Dienstag der 31-Jährigen eröffnet. Die Umstände, die zum Tod des kleinen Michaels geführt haben, sind noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an.