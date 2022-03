Ein Porsche-Schriftzug ist am Firmensitz auf einem Gebäude zu sehen.

Stuttgart (dpa) - Der Autobauer Porsche stellt am heutigen Morgen bei seiner Jahrespressekonferenz in Stuttgart die Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vor. Äußern wollen sich der Vorstandsvorsitzende Oliver Blume und Finanzvorstand Lutz Meschke.

Bereits am Dienstag hatte der Volkswagen-Konzern in seinem Geschäftsbericht Zahlen für sein Tochterunternehmen Porsche veröffentlicht. Demnach konnte die Porsche AG 2021 trotz Corona-Pandemie und Halbleitermangels den Umsatz einschließlich Finanzdienstleistungen um 15,5 Prozent auf 33,1 Milliarden Euro steigern. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen stieg von 4,2 Milliarden Euro auf 5,3 Milliarden Euro.

Die VW-Tochter, die der Wolfsburger Autokonzern möglichst noch in diesem Jahr an die Börse bringen will, lieferte mit rund 302.000 Autos knapp 11 Prozent mehr aus als im Vorjahr.

VW-Geschäftsbericht 2021