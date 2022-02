Nach einem Verkehrsunfall in Koblenz, bei dem ein 10 Jahre altes Mädchen leicht verletzt worden ist, sucht die Polizei weiter nach einem flüchtigen Autofahrer. Das Mädchen konnte dem abbiegenden Auto an einer Kreuzung vor zwei Wochen nur noch knapp ausweichen. Der unbekannte Fahrer war morgens mit dem Auto von der Roonstraße links in die Mainzer Straße abgebogen und hatte dabei den Fuß des Mädchens touchiert, wie die Polizei am Samstag mitteilte.