Ein Mann hat sich in Biberach mit seinem Wagen überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Der 32-Jährige touchierte am Samstagmorgen mit seinem Auto den Randstein und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Auto prallte gegen einen Laternenmast auf einer Verkehrsinsel, drehte sich in der Luft um die eigene Achse und landete auf dem Dach. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Mann stand demnach unter Alkohol, die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein.