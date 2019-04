Sydney (dpa) - In Australien hat ein Vater seinen 14 Monate alten Sohn offenbar im letzten Moment aus dem Maul eines Dingos befreit. Mehrere Wildhunde waren nachts in den Wohnwagen der Familie auf einem Campingplatz auf Fraser Island eingedrungen und hatten das Kind von seinen schlafenden Eltern weggezerrt. Das berichten örtliche Medien. Der Vater wachte vom Schreien des Kindes auf, als sich einer der Dingos bereits mit seinem Sohn in die Büsche schlagen wollte. Der Junge erlitt unter anderem einen Schädelbruch.