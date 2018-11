Canberra (dpa) - Ein 43-jähriger Australier hat einen Hai-Angriff erfolgreich mit seinem Surfbrett abgewehrt. Der Surfer war in der Nähe von Ballina an der Ostküste von dem knapp eineinhalb Meter langen Hai angegriffen worden. «Der Hai hat ihn vom Brett gebissen und wollte ihn dann unter Wasser ziehen, aber der Mann hat den Hai mit dem Surfbrett geschlagen und abgewehrt», sagte Ballinas Bürgermeister der dpa. Der Mann habe leichte Verletzungen erlitten. Anfang der Woche war ein Schwimmer nach einer blutigen Hai-Attacke vor der Ostküste an seinen schweren Bissverletzungen gestorben.