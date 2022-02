Auch in Weinheim ist es seit Jahresbeginn zu einer erhöhten Anzahl an Kirchenaustritten gekommen. "Der Kirchenaustritt erfolgt stets ohne Angabe von Gründen. Somit wissen wir nicht, was die Austretenden antreibt", erklärt Standesamtsleiterin Andrea Klawonn. Die Zahlen lassen aufhorchen: So traten im Januar 2021 noch 15 Menschen aus der Kirche aus, davon sieben aus der katholischen. 2022 waren es vom Jahresanfang bis zum 28. Januar bereits 52 Austritte. 24 davon betreffen die katholischen Kirche, also wieder in etwa die Hälfte. Für die ersten beiden Februar-Wochen stehen rund 30 Termine für Kirchenaustritte fest. Die Stadt Weinheim ordnet dies als "sehr außergewöhnlich" ein. (web)