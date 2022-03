Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben den Vertrag mit Brasiliens Nationalspielerin Leticia Santos vorzeitig verlängert. Die 27 Jahre alte Außenverteidigerin, die seit 2019 für die Hessinnen aufläuft, soll bis zum 30. Juni 2024 bleiben, wie die Eintracht am Freitag mitteilte. Sportdirektor Siegfried Dietrich lobte Santos "als große Teamplayerin und tollen Charakter abseits des Platzes". Die Spielerin selbst erklärte, man habe das "große Ziel" Champions League. "Ich fühle mich von Beginn an sehr wohl in Frankfurt und habe das Gefühl, sehr gut in die Stadt und die Mannschaft zu passen", fügte Santos an.