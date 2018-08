Istanbul (dpa) - Die wegen Terrorvorwürfen in der Türkei angeklagte deutsche Journalistin Mesale Tolu darf das Land verlassen. Ihre Ausreisesperre sei nach Einspruch ihrer Anwälte aufgehoben worden, bestätigte Tolu via Twitter. «Ich bedanke mich bei meinem Unterstützerkreis und bei allen, die mit mir mitgefühlt und an meiner Seite sich für meine Freiheit eingesetzt haben», schrieb sie. Der Prozess gehe am 16. Oktober weiter. Tolus Mann, Suat Corlu, der im selben Verfahren angeklagt ist, wird vorerst in der Türkei bleiben müssen. Seine Ausreisesperre bleibe bestehen, heißt es.