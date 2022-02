Nyon (dpa) - Das Hinspiel wird am 10. März in der Red Bull Arena angepfiffen, eine Woche wird das Rückspiel auf neutralem Boden ausgetragen. Das hatte die UEFA bereits vor der Auslosung auf Grundlage der russischen Invasion in die Ukraine beschlossen. Bayer Leverkusen bekommt es im Achtelfinale mit Atalanta Bergamo zu tun, Eintracht Frankfurt mit Betis Sevilla.

