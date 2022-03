Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann will sich in Berlin und Brüssel für den Abbau von bürokratischen Hürden für Unternehmen aus der deutsch-französischen Grenzregion einsetzen. Insbesondere die EU-Entsenderichtlinie für Arbeitnehmer halte Firmen aus beiden Ländern davon ab, beim Nachbar Aufträge anzunehmen. Der Grünen-Politiker sagte bei seinem Besuch in Straßburg am Donnerstag zu, sich um Ausnahmen von der Richtlinie zu bemühen. Zudem will Kretschmann die Kooperation verschiedener Hochschulen im Grenzgebiet voranbringen: "Da sind wir ganz nah dran an einer echten europäischen Universität", sagte er.

Frankreich ist für Baden-Württemberg nicht nur ein wichtiger politischer Partner, sondern auch wirtschaftlich. Im Jahr 2021 haben Firmen aus dem Südwesten Waren im Wert von rund 17,2 Milliarden Euro exportiert, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Eingeführt wurden aus dem Nachbarland Güter mit einem Volumen von 12 Milliarden Euro. In der Rangliste der wichtigsten Exportländer liegt Frankreich hinter den USA und China auf Platz drei.

Kretschmann fuhr am Donnerstagmorgen mit dem französischen Hochgeschwindigkeitszug TGV von Stuttgart zu politischen Gesprächen nach Straßburg. Mit dem Besuch will er die Zusammenarbeit in der Grenzregion am Oberrhein in Zeiten der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskriegs in der Ukraine weiter stärken. Schon in der Pandemie habe man mit dem Beistandspakt zur Verlegung von Patienten gezeigt, dass man nicht nur als "Schönwettergemeinschaft" funktioniere. Nun müsse man auch angesichts des Kriegs in der Ukraine noch enger zusammenstehen. Russlands Präsident Wladimir Putin lege nicht nur die Ukraine in Schutt und Asche, "sondern auch die ganze Nachkriegsordnung".

Kretschmanns neunte Visite in Frankreich in seiner Amtszeit fällt mitten in den Endspurt des Präsidentschaftswahlkampfs im Nachbarland. In gut einer Woche ist die erste Runde, Favorit ist Amtsinhaber Emmanuel Macron, seine härteste Konkurrentin Rechtsaußen Marine Le Pen.

Macron habe im Aachener Freundschaftsvertrag mit Deutschland verankert, dass es künftig europäische Universitäten geben solle. Eine solche wolle man nun realisieren, sagte Kretschmann. Es müssten mindestens drei Hochschulen sein, um die Voraussetzung zu erfüllen. Schon jetzt bilden die Universitäten Straßburg, Freiburg, Mulhouse, Basel und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) den Verbund "Eucor - The European Campus". Damit die Studierenden problemlos zwischen den Standorten hin- und herfahren können, soll die Bahnverbindung zwischen Colmar und Freiburg wieder hergestellt werden, nachdem die Eisenbahnbrücke über den Rhein in Breisach am Ende des Zweiten Weltkriegs gesprengt worden war.

Die SPD-Hochschulexpertin Gabi Rolland mahnte, eine echte europäische Hochschule sei "kein Selbstläufer". Sie warb für ein günstiges Semesterticket für die Studierenden, das in allen beteiligten Ländern gelte. Auch müsse es gemeinsamen digitale und hybride Veranstaltungen der Hochschulen geben.

Am Nachmittag wollte Kretschmann die Wasserschutzpolizei in Kehl besuchen, wo Deutsche und Franzosen seit mehr als zehn Jahren auf dem Rhein Patrouille fahren.