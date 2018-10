Auf 5 Fragen mit ... Thorsten Weber

Der Bürgermeister möchte Limbach für junge Familien und ältere Bürger attraktiv gestalten

In zwei, drei Sätzen: Was ist Limbach für Sie? Was macht die Gemeinde aus?

Unsere Gemeinde ist das Bindeglied zwischen den Altkreisen Buchen und Mosbach und somit quasi das Herz des Neckar-Odenwald-Kreises. Offene und herzliche Bürger grüßen ihre Gäste in allen sieben Ortsteilen - umrahmt von der herrlichen Natur des Odenwalds und einer vielfältigen Vereinswelt.

Wo liegen die Stärken Ihrer Gemeinde, was "kann" sie besonders gut?

Der nicht mehr wegzudenkende, ehrenamtliche Fahrdienst ist ein tolles Beispiel für das hohe ehrenamtliche Engagement unserer über 50 Vereine. Wir haben eine gute mittelständische Wirtschaftsstruktur. Nach der Erweiterung der Gemeinschaftsschule bieten wir in dieser Schulform bald die besten Voraussetzungen für zeitgemäßes Lernen. Die ärztliche Versorgung ist (noch) gut. Nahezu alle wichtigen Dinge des täglichen Bedarfs sind in der Gemeinde erhältlich.

Und wo muss man bei nüchterner und ehrlicher Betrachtung noch ein bisschen besser werden?

Wir müssen vielleicht noch ein wenig selbstbewusster auf unsere Stärken hinweisen. Wir sollten alles daran setzen, weiter auch für junge Familien attraktiv zu bleiben, dürfen aber auch die Bedürfnisse unserer älteren Bürgerinnen und Bürger nicht aus dem Blick verlieren. Neben dem klassischen Bauplatz sehe ich aktuell großen Bedarf an Mietwohnungen, die dann möglichst barrierefrei sein sollten.

Wenn Sie einen (nur einen!) Wunsch für Ihre Gemeinde beim Land, Bund oder wem auch immer frei hätten: Was würden Sie sich wünschen?

Der überbordenden Bürokratie in allen Bereichen unseres Lebens müsste dringend Einhalt geboten werden. Von der EU kommt hier schon zu viel, aber wir setzen in Deutschland meist noch einiges an Regelungswut oben drauf.

Blicken wir gemeinsam und ein bisschen hypothetisch in die Zukunft: Wie sieht Ihre Gemeinde in 50 Jahren aus?

Die Digitalisierung hat in allen Bereichen unseres Lebens Einzug gehalten. Bei aller Technik wird der Mensch in unserer Gemeinde aber immer noch im Mittelpunkt stehen. Die örtlichen Traditionen werden in den, zusätzlich an Bedeutung gewinnenden Dorfgemeinschaften weiter gepflegt und erhalten.