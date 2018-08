Auf 5 Fragen mit Martin Diblik

Billigheims Bürgermeister ist immer wieder beeindruckt von Vereinsleben und Bürgerengagement

In zwei, drei Sätzen: Was ist Billigheim (für Sie)? Was macht die Gemeinde aus?

Billigheim mit den weiteren Ortsteilen Allfeld, Katzental, Sulzbach und Waldmühlbach ist vor allem eine Gemeinde, in der man gerne lebt, sich gegenseitig unterstützt und auch das Feiern nicht zu kurz kommt. Mich beeindrucken immer wieder das reiche Vereinsleben und die vielen Menschen, die sich einbringen, z. B. aktuell bei den Kinderferienprogrammen. Außerdem sind wir ausgewiesene Fastnachtshochburg, liegen am Jakobsweg und freuen uns über einen Geburtenüberschuss.

Wo liegen die Stärken Ihrer Gemeinde, was "kann" sie besonders gut?

Stark sind die familienfreundliche Infrastruktur der Gemeinde mit Kindergärten in jedem Ortsteil, drei Grundschulen und Mehrgenerationenplatz, die Aufwärtsentwicklung der örtlichen Gewerbebetriebe und natürlich die hervorragende Lage mit relativ kurzen Wegen nach Mosbach und in den Raum Heilbronn/Neckarsulm.

Und wo muss man bei nüchterner und ehrlicher Betrachtung noch ein bisschen besser werden?

Als wachsende Gemeinde spüren wir die große Nachfrage auf dem Immobilienmarkt und können leider längst nicht alle Bauplatzanfragen erfüllen. Dieses Angebot möchten wir erweitern. Gleichzeitig ist es uns ein Anliegen, auch ältere Baulücken zu schließen - Voraussetzung hierfür ist jedoch immer die Mitwirkung der Eigentümer.

Wenn Sie einen (nur einen!) Wunsch für Ihre Gemeinde beim Land, Bund oder wem auch immer frei hätten: Was würden Sie sich wünschen?

Gottes Segen. Der beinhaltet alles Weitere (und kann jederzeit formlos "beantragt" werden).

Blicken wir gemeinsam und ein bisschen hypothetisch in die Zukunft: Wie sieht Ihre Gemeinde in 50 Jahren aus?

Da halte ich es mit Antoine de Saint-Exupéry: Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen. Gegenwärtig stellen wir mit den Vorhaben im Bereich der Kindergärten, der Ausstattung der Schulen, mit Ärztehaus, Seniorenwohnen und bei den Feuerwehrgerätehäusern die Weichen für die Zukunft.