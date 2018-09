Auf 5 Fragen mit Bürgermeister Jens Wittmann

In zwei, drei Sätzen: Was ist Fahrenbach für Sie? Was macht die Gemeinde aus?

Auch wenn ich im Schwäbischen geboren bin - Fahrenbach ist meine Heimat geworden. Auch meine Frau und ihre zwei Kinder, die ja aus unserer Partnergemeinde Heiligengrabe stammen, haben sich hier schnell zurecht gefunden. Überhaupt: Wer Anschluss an die Dorfgemeinschaft sucht, wird herzlich aufgenommen und hat in unseren diversen Vereinen auch vielerlei Möglichkeiten.

Wo liegen die Stärken Ihrer Gemeinde, was "kann" sie besonders gut?

Fahrenbach hat sich zu einem echten Mittelzentrum entwickelt. Angefangen von drei Kindergärten über die Grundschule, Betriebe, Arzt, Zahnarzt, Apotheke, Discounter, Bäcker, Metzger, bis zum Seniorenheim. In Fahrenbach ist man auf die Belange aller Generationen eingestellt und hat alles, was man zum "daheim wohlfühlen" braucht! Intakt ist zudem unsere Vereinsstruktur bei der ’mitgliederbedingt’ auch immer mehr auf die Zusammenarbeit über Ortsteilgrenzen hinaus großen Wert gelegt wird.

Und wo muss man bei nüchterner und ehrlicher Betrachtung noch ein bisschen besser werden?

Neue Möglichkeiten zum Broterwerb in der Gemeinde hat man natürlich immer gern. Auch im Personennahverkehr gibt es sicher noch Steigerungsmöglichkeiten. Verbessern müssen wir zudem die Wasserver- und Abwasserentsorgung.

Wenn Sie einen (nur einen!) Wunsch für Ihre Gemeinde beim Land, Bund oder wem auch immer frei hätten: Was würden Sie sich wünschen?

Ich würde mir wünschen, dass wir wieder mehr zu einem Miteinander kommen und nicht jeder nur seine Interessen durchsetzen will. Das gilt für die einzelnen Ebenen der staatlichen Verwaltung und jede Bürgerin und jeden Bürger.

Blicken wir gemeinsam und ein bisschen hypothetisch in die Zukunft: Wie sieht Ihre Gemeinde in 50 Jahren aus?

Wohnraum in den drei Ortsteilen ist knapp, weil jeder von den Annehmlichkeiten des Mittelzentrums profitieren will. Die Anbindung an die Großräume erfolgt im halbstündigen Nahverkehrstakt und trotz aller digitaler Kommunikationstechnik trifft man sich in "w-lan-losen Gaststätten" und viele örtliche Vereine feiern ihre Jubiläen jenseits der 100.