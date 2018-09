Der Österreicher Dominic Thiem bringt sich durch den Sieg über Pablo Carreno Busta aus Spanien in eine gute Position bei den Finals. Foto: Adam Davy

London (dpa) - Der österreichische Tennisprofi Dominic Thiem hat in seinem zweiten Spiel bei den ATP Finals seinen ersten Sieg geschafft. Der 24-Jährige bezwang in London den Spanier Pablo Carreno Busta 6:3, 3:6, 6:4.

Der 26-Jährige war für Topstar Rafael Nadal nachgerückt, der sich verletzungsbedingt aus dem Turnier zurückgezogen hatte. «Es war ein schwieriges Match», sagte Thiem. «Er hat den Platz von Rafa gut eingenommen.»

Der Weltranglisten-Vierte Thiem brachte sich durch den Erfolg in eine gute Position für den Einzug ins Halbfinale: Am Freitag spielt er gegen den Belgier David Goffin - der Sieger erreicht die Runde der letzten vier WM-Teilnehmer. «Ich bin glücklich, dass ich noch um das Halbfinale spielen kann», sagte Thiem.

Carreno Busta hat hingegen keine Chance mehr auf ein Weiterkommen. Er tritt aber noch gegen Grigor Dimitrow an, der als Gruppensieger feststeht und damit sicher am Samstag im Halbfinale dabei ist. Dimitrow spielt dort entweder gegen den Deutschen Alexander Zverev oder Jack Sock. Die zwei Profis duellieren am Donnerstag um den Einzug ins Halbfinale.

Im ersten Gruppenspiel des Tages bezwang Dimitrow ohne Probleme Goffin 6:0, 6:2. «Ich habe gut angefangen und jede Gelegenheit genutzt», sagte der 26 Jahre alte WM-Neuling. Es war sein zweiter Sieg in seiner zweiten Partie bei der WM. Zuvor hatte er schon gegen Thiem gewonnen.

Goffin hatte in seinem ersten Match den angeschlagenen Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal bezwungen. Nach der deutlichen Niederlage gegen Dimitrow verneinte er, Verletzungsprobleme gehabt zu haben. «Es war eine normale Niederlage», sagte er. «Das Wichtigste ist, an das nächste Spiel zu denken.»