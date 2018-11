Berlin (dpa) - Wer soll Angela Merkel an der Spitze der CDU folgen? Einer ARD-Umfrage zufolge wünschen sich die meisten Annegret Kramp-Karrenbauer. 39 Prozent der Befragten trauen ihr den CDU-Vorsitz am ehesten zu, heißt es im Deutschlandtrend. Von den CDU-Anhängern entschieden sich 48 Prozent für «AKK». Deutlich weniger wünschen sich Jens Spahn an der CDU-Spitze. Unter allen Befragten kommt Spahn auf neun Prozent, unter den CDU-Anhängern nur auf zwei Prozent. Von allen Befragten würden sich 26 Prozent für Friedrich Merz entscheiden, unter den CDU-Anhängern sind es 35 Prozent.