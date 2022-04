Bei der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit laufen Vorbereitungen für die Integration der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in den Arbeitsmarkt. So seien bundesweit eine Dolmetscher-Hotline sowie eine Beratungshotline mit ukrainisch- und russischsprachigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingerichtet worden. Hier sollen erste Fragen zur Suche nach Jobs und Ausbildungsplätzen beantwortet werden, wie eine Sprecherin der Regionaldirektion sagte. An einer Erstberatungsstelle am Frankfurter Hauptbahnhof wolle die Agentur für Arbeit zudem Geflüchteten eine erste Orientierung bieten.