Die Beschäftigten an den vier Unikliniken im Südwesten erhalten nach Angaben der Arbeitgeberseite eine einmalige Corona-Sonderzahlung. Darauf haben sich der Arbeitgeberverband der baden-württembergischen Universitätsklinika (AGU) und die Gewerkschaft Verdi geeinigt, wie ein Sprecher der AGU am Dienstag in Tübingen mitteilte.