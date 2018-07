Anzeichen für eine Legasthenie laut Bundesverband Legasthenie & Dyskalkulie e.V.: Beim Lesen gibt es eine niedrige Lesegeschwindigkeit, häufiges Stocken, Verlieren der Zeile im Text, aber auch das Auslassen, Vertauschen und Hinzufügen von Worten, Silben oder einzelnen Buchstaben. Das Gelesene wird nur unzureichend wiedergegeben oder in seiner Bedeutung eingeordnet.

Beim Schreiben gibt es eine hohe Fehlerzahl bei Diktaten und abgeschriebenen Texten: Wörter werden in Bruchstücken und im gleichen Text mehrfach unterschiedlich falsch geschrieben. Es gibt auffallend viele Fehler in der Grammatik und Zeichensetzung, die Handschrift ist oft unleserlich, die Schriftgröße wechselt im Text, so der Bundesverband Legasthenie & Dyskalkulie.

Weitere Infos:

Psychologisches Zentrum für Diagnostik & Förderung von Schulleistungen der Awo, Kreisverband Heidelberg e.V., Telefon 06221/ 739 21 24 oder mehr Infos im Internet unter www.pzs-heidelberg.de

Der Bundesverband Legasthenie & Dyskalkulie bietet eine Beratung unter Telefon 0700 - 285.285.285.( Minutenpreis aus dem dt. Festnetz 12 Cent, Mobilfunkanbieter bitte beim Anbieter erfragen) oder per Email an mailto:ja@bvl-legasthenie.de im Internet unter www.bvl-legasthenie.de