Umgestürzte Bäume in einem Wald bei Belluno. Unwetter haben in Italien Chaos und Verwüstung angerichtet. Foto: Uncredited/Vigili del Fuoco/Italian Firefighters/AP

Der Blick auf ein überflutetes Landhaus, in dem neun Menschen in Casteldaccia bei Palermo starben. Foto: Mike Palazzotto/ANSA/AP

Zuvor hatte es Medienberichte gegeben, wonach es sich bei den Toten um Deutsche handele. Seit Beginn der Serie von Unwettern im ganzen Land vor einer Woche sind rund 30 Menschen ums Leben gekommen. 17 Unwettertote seien bis Samstagabend bestätigt gewesen, sagte ein Zivilschutzsprecher der dpa. In der Nacht auf Sonntag wurden zehn weitere Leichen geborgen: Neun Menschen starben, als Wassermassen in ein Landhaus in Casteldaccia bei Palermo eindrangen, in Vicari wurde die Leiche eines weiteren Opfers gefunden.

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte wollte am Sonntag die Region besuchen. Innenminister Matteo Salvini war im Norden in Venetien unterwegs, wo Sturm und Regen in vielen Orten immense Schäden angerichtet haben.