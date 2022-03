Im Streit zwischen zwei Lkw-Fahrern an einer Autobahnraststätte neben der A66 ist einer der Männer mit einem Messer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war am späten Samstagabend eine Auseinandersetzung zwischen den beiden auf dem Parkplatz der Raststätte Flörsheim-Weilbach eskaliert. Das Opfer musste demnach mit mehreren Stichwunden ins Krankenhaus gebracht werden, schwebte aber nicht in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter flüchtete mit einem Lastwagen. Der Grund des Streits war zunächst unklar.