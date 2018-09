Amsterdam (dpa) - Der nach einer mutmaßlich terroristischen Messerattacke auf zwei US-Touristen in Amsterdam festgenommene Angreifer hat nach Informationen der dpa zuvor in Rheinland-Pfalz gelebt. Als islamistischer Gefährder war der Verdächtige den deutschen Behörden nach diesen Informationen bislang wohl nicht bekannt. Der Angreifer mit deutscher Aufenthaltsgenehmigung hatte am Freitag zwei US-Touristen im Amsterdamer Hauptbahnhof niedergestochen und schwer verletzt. Bei einem Fluchtversuch war der Mann von Polizisten mit Schüssen gestoppt worden.