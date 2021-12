Eberle war erst vor drei Tagen verpflichtet worden, nachdem er zuvor bei den Las Vegas Raiders und den Carolina Panthers den Sprung in den Hauptkader verpasst hatte. Beim Duell gegen die Chargers ersetzte der 25-Jährige Stammkraft Ka'imi Fairbairn. Trotz des Erfolgs haben die Texans keine Chance mehr, noch in die Endrunde einzuziehen.

Weiter auf sich aufmerksam macht Amon-Ra St. Brown. Der deutsch-amerikanische Passempfänger verbuchte bei der 16:20-Niederlage der Detroit Lions bei den Atlanta Hawks seinen dritten Touchdown. Trotzdem werden die Playoffs ohne die Lions stattfinden.

Nach der nicht eingeplanten 0:9-Niederlage gegen die New Orleans Saints in der Vorwoche kehrten die Tampa Bay Buccaneers um Star-Quarterback Tom Brady in die Spur zurück. Durch das 32:6 bei den Panthers zog der Meister in die Playoffs ein. Im Kampf um den ersten Platz in der AFC East unterlagen die New England Patriots mit Jakob Johnson aus Stuttgart den Buffalo Bills mit 21:33.

