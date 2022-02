Brady spielte die längste Zeit seiner Karriere in New England und holte mit den Patriots sechs Super Bowls. Foto: Gary Landers/AP/dpa

Berlin (dpa) - Sollte Tom Brady Tränen vergossen haben - seine Millionen Fans haben sie nicht gesehen.

Keine große Pressekonferenz, kein Video zum Ende seiner märchenhaften Karriere: Mit einem emotionalen, neunseitigen Instagram-Post verkündete der Star-Quarterback seinen endgültigen Abschied von der großen Sportbühne. "Es fällt mir schwer, das zu schreiben, aber es ist so: Ich werde mich nicht mehr dem Wettbewerb stellen", schrieb Brady. Nach 22 Jahren, sieben Super-Bowl-Ringen und etlichen Rekorden zieht sich der beste Football-Spieler der Geschichte zurück.

"Ich habe meine NFL-Karriere geliebt, und jetzt ist es an der Zeit, meine Zeit und Energie auf andere Dinge zu konzentrieren, die meine Aufmerksamkeit erfordern", schrieb Brady. "Meine Karriere war eine nervenaufreibende Reise, weit jenseits dessen, was ich mir hätte vorstellen können, und voller Höhen und Tiefen". Er werde "diese Hingabe" zum Sport nicht mehr leisten.

Am Montag hatte Brady in einem Podcast gesagt, dass er noch nicht über seine Zukunft und ein mögliches Karriereende entschieden habe. Aber bereits am Samstag hatte ESPN berichtet, die Entscheidung für seinen Abschied sei gefallen. Somit war die 27:30-Playoffniederlage seiner Tampa Bay Buccaneers gegen die Los Angeles Rams am 24. Januar der letzte Auftritt des US-Footballhelden.

"Ich habe in der vergangenen Woche viel nachgedacht und mir schwierige Fragen gestellt", schrieb Brady. "Und ich bin so stolz auf das, was wir erreicht haben. Meine Teamkollegen, Trainer, Mitstreiter und Fans verdienen 100 Prozent von mir, aber im Moment ist es das Beste, wenn ich das Spielfeld der nächsten Generation von engagierten und engagierten Sportlern überlasse."

Der größte Quarterback der NFL-Geschichte

Ab jetzt steht seine Familie mit Supermodel Gisele Bündchen und den beiden Kindern Vivian und Benjamin im Mittelpunkt. Zudem hat Brady noch einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Langweilig wird der US-Sportikone, schon seit langem auch Geschäftsmann mit eigenen Unternehmen und einer Modelinie, wohl nicht. "Ich weiß mit Sicherheit, dass ich viel Zeit damit verbringen möchte, anderen zu helfen und zu versuchen, das Leben anderer Menschen zu bereichern, so wie es so viele für mich getan haben."

In die Annalen des Sports geht Brady als einer der Größten ein, sein Vermächtnis wird noch Generationen überdauern. The "GOAT", der Größte aller Zeiten, hinterlässt eine Karrierestatistik, die so schnell wohl niemand brechen wird: Sieben Super-Bowl-Triumphe, niemand sonst kommt auf mehr als fünf, dazu unter anderem die Rekorde für die Yards durch Pässe (84.520) und Touchdowns (624), die meisten Siege in Regular-Season-Spielen (243) und in Playoff-Partien (35) sowie Yards in einem Super Bowl (505). Brady prägte seinen Sport wie kein anderer und stieg dadurch nicht nur zum Multi-Millionär auf, sondern auch zu einer der Sport-Ikonen der USA.

Im Jahr 2000 wurde Brady beim Draft in der sechsten Runde als Nummer 199 gezogen, am Ende seiner famosen Laufbahn stand "TB12" zehnmal im Super-Bowl-Finale, wurde fünfmaliger Super-Bowl- und dreimaliger NFL-MVP (wertvollster Spieler). Für viele ist Brady einer der besten Sportler dieses Planeten. Gut eine Stunde nach seiner Verkündung hatten schon als zwei Millionen Menschen seinen Post gelikt.

Brady führt auch Tampa zum Super-Bowl-Erfolg

Mit den New England Patriots zählte Brady 20 Jahre lang immer zu den besten Teams der Liga, in seinem ersten Jahr nach dem Wechsel zu dem Tampa Bay Buccaneers holte er den Titel am Ende der vergangenen Saison erneut. Die Bucs waren das erste Team, das die Meisterschaft im eigenen Stadion holte - und das, nachdem sie vor Bradys Ankunft 18 Jahre lang nicht mal mehr ein Playoff-Spiel gewonnen hatten. Sein Vertrag in Florida lief noch ein Jahr. "Nein man, krieg deinen Hintern hoch und mach noch ein Jahr", schrieb Basketballlegende Shaquille O’Neal. "Glückwunsch Bro! Genieß das nächste Kapitel", kommentierte US-Schwimmlegende Michael Phelps.

Aus sportlichen Gründen wäre ein Rücktritt nicht notwendig gewesen. Dass es der älteste Spieler der Liga noch immer drauf hat, zeigte Brady bis zum Schluss der Saison. So hatte er in der Hauptrunde die Bestwerte bei Touchdowns, erfolgreichen Pässen, Passversuchen und geworfenen Yards. Gegen die Rams ermöglichte er den Buccaneers fast noch mal ein Comeback, für die er in der Liga gefürchtet und respektiert wird.

"Tom Brady wird als einer der Größten in Erinnerung bleiben, die je in der NFL gespielt haben. Tom hat jeden um ihn herum besser gemacht und schien in den größten Momenten, immer der Situation gewachsen zu sein", sagte NFL-Commissioner Roger Goodell. Buccaneers-Trainer Bruce Arians meinte: "Tom kam zu uns als größter Football-Spieler aller Zeiten - und er hat schnell jedem hier gezeigt, was das heißt."

© dpa-infocom, dpa:220201-99-923546/12