Ein Motorradfahrer ist in der Nacht zum Samstag in Gundheim (Landkreis Alzey-Worms) bei einem Unfall gestorben. Der 20-Jährige verlor laut Polizei die Kontrolle über sein Motorrad, das sich daraufhin überschlug. Bei dem Sturz wurde der Fahrer schwer verletzt. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der junge Mann noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Es wurde ein Unfall-Gutachter hinzugezogen.