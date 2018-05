Alleine auf der Flucht

Sie sind minderjährig und haben sich ohne Eltern auf die Flucht Richtung Europa gemacht. So genannte UMA. Rund 470 minderjährige Flüchtlinge aus dem Nahen Osten oder Afrika leben derzeit in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis. Fast die Hälfte davon stammt wie Arif aus Afghanistan; die übrigen UMA vor allem aus Syrien, Äthiopien, Gambia, Somalia und Eritrea. Der Großteil der mittlerweile meist zwischen 16 und 20 Jahre alten Jugendlichen und jungen Erwachsenen lebt in Heimen oder im Betreuten Wohnen - schwerpunktmäßig in Weinheim, Sinsheim und Leimen. Nur für einen kleinen Teil wurden Pflegefamilien gefunden. Der jüngste UMA, der vor ein paar Jahren alleine in die Region gekommen ist, ist ein sechsjähriges Kind.

Wie groß die Notwendigkeit für die Stadt Heidelberg war, zu handeln, verdeutlichen zwei Zahlen. Vor 2015, vor dem großen Flüchtlingsstrom über die Balkanroute nach Europa, hatte das Jugendamt im Schnitt zehn UMA im Jahr in Obhut genommen. Ab November 2015 bis September 2017 waren es über 500.