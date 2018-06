Arnstadt (dpa) - Wenige Stunden nach dem Ausbruch aus einem Thüringer Gefängnis hat die Polizei alle drei Geflohenen wieder festgenommen. Beamte stellten einen 19-Jährigen am Mittag im Stadtgebiet von Arnstadt und die beiden anderen Männer im Alter von 22 und 23 Jahren wenig später in einem kleineren Ort in der Nähe, wie die Polizei mitteilte. Das Trio war am Morgen aus der Jugendstrafanstalt in Arnstadt getürmt.