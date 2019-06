Von Klaus Pfennig

Der Klimawandel ist längst auch in den deutschen Weinbergen angekommen. Mit etlichen Vor-, aber auch mit mancherlei Nachteilen. Selbst in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern reifen heute genießbare Tropfen. In den großen Anbaugebieten südlich des Mains wachsen in den Weinbergen neben Spätburgunder und Dornfelder zunehmend auch Reben wie Syrah oder Tempranillo, die früher fast ausschließlich in Frankreich oder in Spanien zu finden waren. Parallel dazu stehen die Winzer vor einer ganz neuen Herausforderung: Die zunehmend höheren Temperaturen sorgen dafür, dass die Trauben immer mehr Zucker enthalten - und dieser wandelt sich bei der alkoholischen Gärung in Alkohol um. Seit der Jahrtausendwende hat der potenzielle Alkoholgehalt von Wein hierzulande um etwa 2 Prozentpunkte zugenommen. Lässt man dem Spiel der Natur freien Lauf, sind 14, 15 oder sogar 16 Prozent keine Seltenheit.

Hintergrund Alkohol im Wein Wie bei jeder alkoholischen Gärung ist es auch bei der Herstellung von Wein: Hefen spalten den in der Traube enthaltenen Zucker in Alkohol und Kohlensäure auf. Allerdings nur bis zu einer gewissen Grenze: bei einem Alkoholgehalt von 16, vielleicht auch 17 Prozent machen selbst die stärksten Hefen schlapp. Der unvergorene Zucker bleibt dann als Restsüße [+] Lesen Sie mehr Alkohol im Wein Wie bei jeder alkoholischen Gärung ist es auch bei der Herstellung von Wein: Hefen spalten den in der Traube enthaltenen Zucker in Alkohol und Kohlensäure auf. Allerdings nur bis zu einer gewissen Grenze: bei einem Alkoholgehalt von 16, vielleicht auch 17 Prozent machen selbst die stärksten Hefen schlapp. Der unvergorene Zucker bleibt dann als Restsüße im Wein zurück. Während Mittel- und Südeuropäer noch immer Weine mit 11 bis 13 Prozent Alkohol bevorzugen, kommen in Schweden oft nicht mehr als 8,5 Prozent in die Flasche. Der Grund hierfür ist nicht zwangsläufig geschmacklicher Natur: bei höheren Werten schlägt der Fiskus zu. Auch chinesische Weintrinker haben lieber Weine mit einem Alkoholgehalt zwischen 8,5 und 10,5 Prozent im Glas. In Deutschland muss der vergorene Traubensaft mindestens 8,5 Prozent aufweisen, um als Wein bezeichnet werden zu dürfen. Der Begriff "alkoholfreier Wein" ist daher missverständlich. "Entalkoholisiertes Getränk aus vergorenen Trauben" wäre die korrekte Bezeichnung.

[-] Weniger anzeigen

Der Trend bei den Verbrauchern geht allerdings schon seit längerem genau in die andere Richtung. Gefragt sind schlankere, filigranere Weine, egal ob weiß oder rot, mit höchstens 11 oder 12 Prozent Alkohol. Riesling oder Spätburgunder sollen "stoffig", aber nicht "fett" schmecken. Der Geschmacksträger Alkohol macht den Wein zwar fülliger, opulenter und damit für den Gaumen attraktiver. "Zu viel von ihm übertüncht aber die Fruchtaromen und verstärkt die Wahrnehmung von Bitterstoffen", erklärt Prof. Dr. Ulrich Fischer, Leiter des Instituts für Weinbau und Oenologie am Dienstleistungszentrum für den Ländlichen Raum in Neustadt an der Weinstraße. Im Extremfall schmeckt der Wein brandig.

Während die Winzer früher häufig über zu wenig Zucker in den Trauben klagten und vor der Gärung oft nachzuckern mussten, ist heute oft genau das Gegenteil der Fall. Wollen sie keine zu schweren, alkohollastigen Weine produzieren, müssen sie etwas gegen den süßen Stoff in der Beere tun. Ansatzpunkte dazu gibt es sowohl im Weinberg als auch im Keller. Standard ist mittlerweile, dass die Trauben heute deutlich früher geerntet werden als früher. "Innerhalb der letzten 50 Jahre hat sich in der Pfalz der Lesezeitpunkt um vier Wochen nach vorne verschoben", so Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut. Dies hat jedoch zur Folge, dass die Trauben bei einer Ernte im September deutlich wärmer sind als solche im Oktober. "Im sehr warmen Herbst 2018 wurden Trauben geerntet, die etwa 40 Grad warm waren", erklärt Büscher. Die Gärung verläuft dadurch erheblich schneller und kann rasch außer Kontrolle geraten. Vollernter herbsten deswegen immer häufiger nachts. In den USA wurde sogar schon damit begonnen, auch mit der Hand während der kühleren Dunkelheit zu lesen.

Ein probates Mittel gegen zu hohe Oechslegrade ist es auch, die Blätter an den Reben im Sommer mit einem kräftigen Rückschnitt zumindest teilweise zu entfernen. Die Beeren lagern dann weniger Zucker ein. Manche Winzer verschatten die Reben mit Netzen. Risikobehaftet sind alle diese Methoden. Wer sich beispielsweise in einem heißen Juli für sie entscheidet, der weiß nicht, wie sich Wetter und Temperatur in den entscheidenden Wochen vor der Lese entwickeln. Und ob der "Zuckerbremsschuss" nicht vielleicht doch nach hinten losgeht.

Weniger Risiken, dafür oft andere Nebenwirkungen bergen verschiedene Techniken im Keller. Beim Weißwein sorgt eine kühlere Gärung für weniger Alkohol und dafür den Erhalt der Fruchtaromen. Vor allem beim Rotwein können spezielle Hefen den Alkoholgehalt um etwa ein Volumenprozent reduzieren. Das gilt auch für die Maischevergärung in offenen Behältern, die aber häufig zu Lasten der Fruchtigkeit geht. Noch keine wirklich zufriedenstellenden Ergebnisse gibt es bei den Versuchen, dem Most vor der Gärung durch spezielle Filtrationstechniken einen Teil des Zuckers zu entziehen. Fast schon nach Alchimie klingt die Methode der Umkehrosmose, bei der dem bereits vergorenen Wein mithilfe feiner Membranen sowohl Wasser als auch Alkohol entzogen wird.

Der Alkohol wird dann aus dem Wasser abdestilliert, das Wasser dem Wein später wieder zuzugeben. Häufigstes Verfahren bei der Herstellung von nahezu gänzlich alkoholfreiem Wein ist das Vakuumverfahren. Dabei wird der vergorene Wein einem starken Unterdruck ausgesetzt, wodurch der Alkohol bei wenig mehr als Zimmertemperatur verdampft. Wird nur ein Teil des Weins entalkoholisiert und danach dem alkoholhaltigen "normalen" wieder zugegeben, entsteht automatisch ein Wein mit weniger Prozenten. Die Crux aber auch bei diesem Verfahren ist, dass Aromastoffe verloren gehen. Dies gilt zwangsläufig auch beim einfachsten Weg der Alkoholreduzierung: Dem fertigen Wein ganz normales Wasser beizumischen - so wie die Brennereien ihre hochprozentigen Destillate auf Trinkstärke verdünnen. Beim streng kontrollierten Lebensmittel Wein wäre dies jedoch Panscherei - und damit verboten. Außer der Konsument macht dies selbst und nennt das Ergebnis dann Schorle.