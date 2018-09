New York (dpa) - Leichte Kursverluste haben am ersten Handelstag der Woche das Bild an der Wall Street geprägt. Am Montag waren die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen geblieben. Der Dow Jones gab um 0,05 Prozent auf 25 952,48 Punkte nur leicht nach. Der Eurokurs erholte sich etwas von vorangegangenen Verlusten und notierte zuletzt mit 1,1587 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1562 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8649 Euro.