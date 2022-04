Bernd Gögel ist erneut zum Vorsitzenden der AfD-Fraktion gewählt worden. Die Abgeordneten hätten am Freitag mit großer Mehrheit für ihn gestimmt, sagte Gögel der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Es gebe zwar noch verschiedene Grundströmungen in der Fraktion, aber das führe nicht mehr zu Verwerfungen unter den Abgeordneten. Gögel sagte, die Fraktion müsse nun nach dem Rückzug der Pandemie wieder hinaus auf die Straße und in die Gasthöfe, mit den Menschen reden. Die AfD sei eine Bewegungspartei. Vor allem junge Leute wolle die AfD erreichen.