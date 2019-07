Berlin (dpa) - 2014 wurde das Campo Bahia im brasilianischen Santo André zur Quelle des letzten deutschen Titelgewinns - für den kommenden Sommer bekommt das Team von Joachim Löw eine Kopie in der fränkische Sommeridylle.

«Wir schlagen unser Camp während der EM 2020 in der Adidas World of Sports in Herzogenaurach auf», teilte der DFB mit. Die Wahl hat natürlich mit dem Sponsor zu tun. Die traditionellen drei Streifen waren bisher bei allen WM- und EM-Triumphen dabei.

Noch mehr aber geht es bei das Auswahl um die besten Voraussetzungen für Spielvorbereitung, Training, Regeneration und Freizeit. Und hier konnte Adidas beim Deutschen Fußball-Bund punkten. Im weitläufigen Bereich am Firmensitz sind schon jetzt ein Trainingsstadion, Fußballplätze, ein moderner Fitnessbereich und andere Sportmöglichkeiten wie Laufbahnen, Trampolins, Beachvolleyball- und Tennisplätze sowie Boulder- und Kletteranlagen integriert. «Ich finde, in Herzog ist es top, das machen wir auf jeden Fall», sagte Kapitän Manuel Neuer in einem DFB-Video.

«Es steht alles schon», erklärte Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff: «Bis auf den Bereich der Mannschaft für Schlafen, Essen und Wohnen.» Und hier will der DFB-Sponsor eine Unterkunft im Stil des Campo Bahia neu errichten, kündigte Bierhoff an. Die Spieler könnten wieder in WGs untergebracht werden. «Da steht noch nichts. Die gleiche Geschichte wie in Brasilien, es wird etwas aufgebaut. Wir können da Einfluss nehmen und unsere Vorstellungen einbringen», sagte der ehemalige DFB-Kapitän: «Adidas will für uns, aber nicht nur für uns ein Quartier bauen.» Es soll nachhaltig sein.

Erst jüngst war die in 34 Monaten errichtete neue Konzernzentrale fertig geworden. Sie erinnert optisch an ein Fußballstadion und bietet auf 52 000 Quadratmetern rund 2000 Mitarbeitern Platz. Insgesamt soll der DFB-Tross im Sommer den Campus mit über 5000 Adidas-Mitarbeitern teilen, bekommt aber auch den neuen separaten Bereich in Waldlage. «Es sind perfekte Möglichkeiten», sagte Bierhoff. «Es ist alles sehr eng und komprimiert, gute Sicherheitsmöglichkeiten, kurze Wege.» Bierhoff erinnerte an die «Glücksmomente» im Campo Bahia, als Spieler, Trainer und Betreuer «auf 30, 40 Metern» zusammen die WM-Tage verbrachten.

Weitere Vorteile für Herzogenaurach: Der Flughafen Nürnberg ist 25 Fahrtminuten entfernt, dort gibt es kein Nachtflugverbot. Bis zur Allianz Arena in München, wo das Team mindestens zwei Gruppenspiele absolvieren wird, sind es etwa 230 Kilometer. Das Nationalteam wird einen Tag vor den Spielen mit dem Bus nach München reisen und sofort nach Spielende nach Herzogenaurach zurückkehren. Bis vor dem möglichen Halbfinale in London will der Tross in Franken bleiben. Die Europameisterschafts-Endrunde 2020 wird vom 12. Juni bis 12. Juli in zwölf Städten ausgetragen. Das Eröffnungsspiel findet in Rom statt.

Zunächst muss sich das Löw-Team noch in seiner EM-Qualifikationsgruppe durchsetzen. «Wir sind noch nicht qualifiziert, auch wenn wir auf dem guten Weg sind», betonte Bierhoff: «Wir haben weiterhin großen Respekt vor unseren nächsten Gegnern und den noch vor uns liegenden sportlichen Aufgaben.» Die frühzeitige Festlegung auf ein Quartier aber gebe dem DFB und seinen Partnern organisatorische und logistische Planungssicherheit.